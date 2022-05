Das Wetter in Deutschland unterscheidet sich derzeit stark von Region zu Region: Am Donnerstag und Freitag kann es teils heftig blitzen, donnern und regnen.

von Annette Berger Das Wetter in Deutschland schaltet auf Hochsommer um, zumindest in einigen Regionen. Allerdings drohen ab Donnerstag teils auch heftige Unwetter.

Über das Wetter in Deutschland kann man sich zur Wochenmitte im Großen und Ganzen kaum beschweren: Nach einer längeren Phase der Trockenheit hat es jüngst mitunter kräftig geregnet, die teils sehr trockenen Böden haben wieder etwas Feuchtigkeit abbekommen. Und an diesem Mittwoch herrscht in manchen Regionen Hochsommer-Feeling, das in etlichen Teilen des Landes auch in den kommenden Tagen bleiben wird.

Temperaturen bis zu 31 Grad sagen Meteorologen für einige Teile Deutschlands im äußersten Westen am Mittwoch vorher. Am wärmsten wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) an Rhein und Mosel. Die Hitze – teils schwülwarm – soll auch in den kommenden Tagen bleiben mit Temperaturen bis zu 33 Grad.

Wetter im Norden: nicht ganz so heiß und teils nass

Wenn auch nicht hochsommerlich heiß, aber zumindest noch schön warm wird es im Nord- und auch im Südosten: Das Thermometer klettert in jenen Landesteilen am Mittwoch auf Werte zwischen 20 und 24 Grad. Über die äußersten nordwestlichen Regionen ziehen im Laufe des Tagen Quellwolken, sagen die Wetterexperten aus Offenbach vorher. Hier können sich vereinzelt auch kurze Gewitter entladen. In sehr warmen Gebieten können vereinzelt Hitzegewitter herunterkommen.

Am Donnerstag jedoch werden Gewitter ein größeres Thema sein: Ab dem Nachmittag rechnet der DWD mit teils kräftigen Unwettern im Westen und Nordwesten mit heftigem Starkregen, Hagel, Sturmböen und einer hohen Blitzfrequenz. Nachts schwächen sich die Unwetter nur langsam ab, schreibt der DWD.

Die Karte zeigt die Prognose für Donnerstag, 19. Mai. Per Klick auf die Karte gelangen Sie zum Anbieter "Wetter.de".



Am Donnerstag werde es "wieder häufiger ungemütlich", sagt auch MeteorologePaul Heger von "Wetter.de". Die Niederschlagsmengen würden voraussichtlich größer sein als bei den Regenfällen zu Wochenbeginn – und sogar hageln könne es.

Am Freitag werde voraussichtlich eine Zone mit womöglich unwetterartigen Gewittern über Deutschland liegen – was teils große Regenmengen bringen könnte. "Selbst die besonders gefährlichen Superzellen sind möglich", so Meteorologe Heger. Als Superzelle bezeichnet man eine riesige Gewitterwolke, die aus mehreren Gewittern besteht und in deren Zentrum sich ein rotierender Wirbel befindet, der sich zu einem Tornado auswachsen kann.

Auch am Freitag drohen Unwetter in Deutschland

Wie stark es kracht und wo genau Unwetter am Freitag heruntergehen, ist laut DWD aktuell noch nicht vorhersagbar, da die genaue Zugbahn des dafür verantwortlichen Gewittertiefs noch nicht feststehe. Auf jeden Fall brodelt es "in der Wetterküche", meint DWD-Meteorologe Marcel Schmid, der über der nördlichen Mitte und dem Norden für diesen Freitag ein deutlich erhöhtes Unwetterpotenzial sieht.

Quellen: Deutscher Wetterdienst, Wetter.de, "Nordbayern.de"

