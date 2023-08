von Jessica Kröll Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt an diesem Wochenende vor kräftigen Schauern und Gewittern. Auch die kommenden Tagen können ungemütlich werden. Die untenstehende Karte zeigt, wo Unwetter aufziehen.

Es wird ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst warnt an diesem Wochenende vor teils kräftigen Gewitter und Starkregen. Wie die Meteorologen am Samstag mitteilten, sind besonders der Norden und Westen sowie Teile der Mitte Deutschlands von den Unwettern betroffen.

Im Süden und Südosten Deutschlands müsse neben lokalen Gewittern am Samstag auch mit Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Auch seien orkanartige Böen mit einer Geschwindigkeit bis 110 km/h nicht auszuschließen.

Wetter in Deutschland: Kräftige Gewitter erwartet

Auch in der Nacht zum Sonntag ziehen über den Norden und Osten abschwächende Gewitter hinweg.

Am Sonntag sind vor allem im Süden kräftige Gewitter zu erwarten, während im Norden und in der Mitte etwas trockenere und stabilere Luft für Beruhigung sorgt. Diese Stabilisierung hält allerdings nicht an, denn schon zum Wochenbeginn sorgt auch im Norden feuchte Luft für Gewitterpotenzial. Im äußersten Norden und Nordwesten liegen die Höchsttemperaturen bei 22 bis 25 Grad, sonst 25 bis 32 Grad mit den höchsten Werten in Südostbayern.

Mindestens bis zur Wochenmitte bleibt es damit unbeständig mit kräftigen Schauern und Gewitter, hieß es. Die Temperaturen bleiben dabei sommerlich. Im Süden und Osten wird es schwülheiß. Dort sind zum Wochenbeginn bis zu 33 Grad zu erwarten.

Karte: Sehen Sie live, wo gerade Gewitter aufziehen

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade blitzt, donnert und regnet. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise Regen oder Schnee umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Quellen: DWD, DPA