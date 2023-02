von Annette Berger Es ist teils sehr stürmisch – das Wetter hält zum Wochenende aber auch sonnige Überraschungen bereit. Wo es besonders windig ist, zeigen zwei interaktive Karten.

Im Norden Deutschlands ist das Wetter derzeit sehr stürmisch – teils gibt es schwere Böen. Grund ist laut "Wetter.de" das Sturmtief "Pit". Es zieht nach Vorhersage der Meteorologen zügig aus Südskandinavien in Richtung Ostmitteleuropa und sorge dabei für regional sehr windiges bis stürmisches Wetter, gebietsweise werde es auch unbeständig sein. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete zu Beginn des Wochenendes mit teils kräftigen Sturmböen bis in die mittleren Landesteile hinein. Zudem werden teils immer wieder Schauer erwartet.

Die Karte zeigt die aktuelle Prognose für Wind und wird vom Portal windy.com bereitgestellt

Die Menschen unter anderem in Norddeutschland erlebten am Freitag live, wie das Sturmtief wirbelte. Allerdings sollte sich das Wetter bis Samstag wieder beruhigen, für einige Regionen des Landes wird zum Beginn des Wochenendes sogar sonniges Wetter erwartet, bevor es am Sonntag dann erneut gebietsweise stürmisch werden sollte.

Nach dem Wochenende wird ein "mächtiges Hoch" erwartet, das dann die Regie übernehme und laut der aktuellen Prognose bei "Wetter.de" mäßig kalte Luft in unsere Gefilde pumpen werde. Es wird also teilweise wieder frostig.

Wetter ist unbeständig und regional sehr unterschiedlich

Bis dieses Hoch eintrifft, wird jedoch erst einmal unbeständiges Wetter für das Wochenende erwartet, das sich nach Regionen recht stark unterscheiden kann. Schneien kann es laut DWD am Samstag in den höheren Lagen des Mittelgebirges und in den Alpen. Im Osten Deutschlands soll es dagegen meist trocken bleiben – dafür können die Temperaturen auf minus fünf Grad fallen, im äußersten Osten und Südosten sogar bis auf minus acht Grad.

Die Karte zeigt die aktuelle Prognose. Per Klick gelangen Sie zum Anbieter "Wetter.de"

Der Sonntag dürfte in viele Regionen trüb aussehen, schätzt der DWD, der teils Regen- und Schneefälle vorhersagt. Und im Westen und Nordwesten weht dann laut der aktuellen Prognose wieder ein starker Wind.

Quellen: Wetter.de, Deutscher Wetterdienst

