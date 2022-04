Auf Regen folgt Sonnenschein: Endlich geht es aufwärts mit den Temperaturen. Nachdem Tief "Nasim" hauptsächlich Regen und Kälte ins Land brachte, sorgt Hoch "Reiner" jetzt für sonnige Wärme – wenn auch nur für kurze Zeit.

Noch fegt vielerorts ein kalter Wind über Deutschland und von Frühling fehlt noch jede Spur. Doch das soll sich schon sehr bald ändern. Zwar bringt am Sonntag noch maritime Polarluft Regen-, Graupel- und Schneeschauer mit sich, doch Hoch "Reiner" steht schon in den Startlöchern.

Wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte, liegt der Schwerpunkt des Hochs in der Nacht zum Montag genau über Deutschland. Dies hat zu Folge, dass kaum Wind weht und der Himmel verbreitet aufklart. Somit sinken die Temperaturen verbreitet in den Frostbereich zwischen 0 und minus 5 Grad, in einigen Tälern der Mittelgebirge und der Alpen über Schnee bis minus 8 Grad. Lediglich an der Nord- und Ostsee bleibt es frostfrei.

Doch schon am Montag lässt die kräftige Aprilsonne im Westen und Südwesten die Thermometer auf Werte zwischen 15 und 20 Grad klettern. Sonst werden Höchstwerte zwischen 10 und 15 Grad erwartet. Nur an der Ostsee bei auflandigem Wind liegen sie im einstelligen Bereich. Eine Verlagerung des Hochschwerpunktes nach Südosteuropa und in Zusammenarbeit mit Tief "Pamela" südwestlich von Irland strömt zunehmend warme Luft nach Deutschland.

Hoch "Reiner" sorgt für Temperaturen von bis zu 24 Grad

Am Dienstag steigen die Temperaturen dann verbreitet auf Werte zwischen 20 und 24 Grad an. Nur im Nordosten ist es mit 11 bis 19 Grad etwas kühler. Jedoch könnten die hohen Wolkenfelder und der mitgeführte Saharastaub die angegebenen Temperaturwerte etwas dämpfen. In der Nacht zum Dienstag bleibt es für viele frostfrei, lediglich an den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen tritt stellenweise leichter Frost auf.

Der Mittwoch wird wahrscheinlich mit Höchstwerten zwischen 18 und 24 Grad der wärmste Tag der neuen Wochen. Am Oberrhein könnte mit etwas Glück die 25-Grad-Marke (Sommertag) geknackt werden.

Doch die Freude über das sonnige Wetter währt nicht allzu lange: Denn schon im Tagesverlauf ziehen in der Nordwesthälfte einzelne Schauer und Gewitter durch, die sich in der Nacht zum Donnerstag dann langsam nach Südosten ausweiten. Die zweite Wochenhälfte scheint demnach wieder etwas kühler und leicht wechselhaft zu werden. Und der Frühling lässt dann wieder etwas auf sich warten.

Wetter in Deutschland: Sehen Sie, wo der Frühling aufzieht

Möchten Sie wissen, wo in Deutschland die Temperaturen gerade am höchsten sind? Die unten stehende Live-Karte zeigt es. Für eine Vorhersage der kommenden Tage klicken Sie unten links auf den "Play"-Button. Sie können die Ansicht im Menü oben rechts wechseln und zum Beispiel auf Regen oder Wind umschalten.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

