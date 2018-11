So sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) das Wetter voraus, weiter unten finden Sie eine Live-Karte mit der Wetterlage in Deutschland:

Aus dem Osten strömt kalte Luft nach Deutschland, in vielen Landesteilen wird Schnee erwartet. Von Südostbayern über die mittleren Landesteile - etwa NRW und Hessen - hinweg bis in den Nordwesten kann es zu Schneefällen kommen. Bereits in tiefen Lagen werden bis zu fünf Zentimeter Neuschnee erwartet, im Oststau von Harz, Thüringer Wald und Rothaargebirge bis zu zehn Zentimeter. In Lagen über 600 Metern besteht die Gefahr von Schneeverwehungen. Am Abend gibt es dann im Nordwesten meist in Regen übergehende und in der Nacht zum Mittwoch nachlassende Niederschläge.

Im Süden herrscht stellenweise noch leichter Frost, in den Mittelgebirgen kann es zu Dauerfrost kommen. In der Nacht zum Mittwoch herrscht mit Ausnahme des äußersten Nordwesten Glättegefahr durch überfrierende Nässe.

Wetter in Deutschland live: Sehen Sie, wo es schneit

Im nachfolgenden Live-Tracker können Sie live verfolgen, wie sich das Wetter in Deutschland entwickelt. Standardmäßig zeigt die Karte die Temperatur in allen Teilen der Bundesrepublik an. Die Menü-Anzeige oben rechts in der Grafik bietet darüber hinaus aber noch mehr Anzeige-Optionen, darunter:

Wind

Regen und Schnee

Gewitter

Luftdruck

Am Fuß der Karte ist wiederum eine Animation mit dem prognostizierten Wetterverlauf verfügbar. Diese wird mit einem Klick auf den "Play-Button" gestartet. Darüber hinaus zeigt der Klick auf einen Städtenamen weitere Details.

Bereitgestellt wird der Service vom Portal Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Die Grafik zeigt auch, wie dreckig die Luft in Deutschland ist

Die Grafik zeigt allerdings nicht nur das Wetter in Deutschland und dem Rest der Welt, sondern noch einiges mehr. So kann man sich beispielsweise mit der Auswahl des Menüpunktes "Co-Gehalt" den Kohlenstoffmonoxid-Anteil in der Luft oder wahlweise auch den Gehalt von Schwefeldioxid oder Staub anzeigen lassen.

Für Segler und Surfer dürfte dagegen der Punkt "Wellen" interessant sein, der den aktuellen Seegang auf die Karte projiziert.

Quellen: Deutscher Wetterdienst, Windy.com