von Jessica Kröll Nachdem es über Weihnachten und Silvester recht mild war, wird es jetzt wieder deutlich kälter. Zum Wochenstart kündigt sich ein Wintereinbruch an. Sehen Sie hier, wo es schneien soll.

Rechtzeitig zum World Snow Day am 15. Januar kündigt sich in Deutschland schon wieder der Winter an. "Die herannahende Kaltluft sorgt endlich wieder für winterliche Gefühle", sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Sonntag. Durch die kalte Luft werde die Schneefallgrenze in den kommenden Tagen weiter sinken.

Nachdem lange Zeit milde Temperaturen und ungemütliches Wetter vorherrschten, kommt zum Wochenstart der Winter zurück. Am Montag gebe es bereits oberhalb von 300 bis 400 Meter Schnee. "Vor allem in der Eifel, im Hunsrück und im Sauerland kann es durchaus 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee geben, vereinzelt vielleicht sogar mehr", meinte die Sprecherin.

Wetter in Deutschland: Neben Schnee gibt's auch Sturm und Regen

Von Westen her zieht Regen auf, während es im Süden und Südosten trocken bleibt. Im Westen und in der Mitte würden starke bis stürmische Böen erwartet, im Südwesten und im Bergland sogar Sturmböen. Mit Temperaturen zwischen drei bis zehn Grad sei es kälter als in den vergangenen Tagen.

Am Dienstag kann es laut DWD in der Mitte und im Norden auflockern, örtlich ist mit Schnee, Regen oder Graupel zu rechnen. Die Temperaturen erreichen ein bis sechs Grad.

Am Mittwoch erwarten die Meteorologen südlich der Donau Schnee. Sonst herrsche überwiegend trübes und graues Wetter. Nur im Norden könnte hin und wieder die Sonne durchblicken.

Vor allem nachts und in den Frühstunden besteht laut DWD nicht nur durch Schnee wieder Glättegefahr. Bei negativen Minimumtemperaturen können die Straßen und Gehwege auch durch überfrierende Nässe oder Reifbildung teilweise glatt werden.

Live-Karte: Sehen Sie, wo es in Deutschland regnet oder schneit

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo überall in Deutschland es gerade regnet oder schneit. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise Regen oder Schnee umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage". Aktuelle Warnungen zur Unwetterlage gibt es auch beim Deutschen Wetterdienst.

Quellen: DWD, DPA