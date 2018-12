So sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) das Wetter voraus, weiter unten finden Sie eine Live-Karte mit der Wetterlage in Deutschland:

Am Dienstag wird es in der Mitte und im Süden Deutschlands zunächst überwiegend stark bewölkt oder bedeckt sein, zeitweise fällt Regen.

Am Nachmittag ziehen sich die Wolken allmählich in Richtung Alpen zurück, nachfolgend herrscht in den mittleren Landesteilen auflockernde Bewölkung.

Ansonsten bleibt es meist trocken, mit kurzen Schauern ist zu rechnen. Vor allem an den Küsten zeigt sich die Sonne auch mal länger.

Höchsttemperaturen liegen von Nordost nach Südwest zwischen sieben und 14 Grad.

Im Nordosten, an den Küsten sowie Richtung Alpen weht anfangs noch mäßiger bis frischer westlicher Wind mit starken bis stürmischen Böen. Dieser lässt im Tagesverlauf nach.

Das Wetter in Deutschland im Live-Tracker

Im nachfolgenden Live-Tracker können Sie live verfolgen, wie sich das Wetter in Deutschland entwickelt. Standardmäßig zeigt die Karte die Temperatur in allen Teilen der Bundesrepublik an. Die Menü-Anzeige oben rechts in der Grafik bietet darüber hinaus aber noch mehr Anzeige-Optionen, darunter:

Wind

Regen und Schnee

Gewitter

Luftdruck

Am Fuß der Karte ist wiederum eine Animation mit dem prognostizierten Wetterverlauf verfügbar. Diese wird mit einem Klick auf den "Play-Button" gestartet. Darüber hinaus zeigt der Klick auf einen Städtenamen weitere Details.

Bereitgestellt wird der Service vom Portal Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Die Grafik zeigt auch, wie dreckig die Luft in Deutschland ist

Die Grafik zeigt allerdings nicht nur das Wetter in Deutschland und dem Rest der Welt, sondern noch einiges mehr. So kann man sich beispielsweise mit der Auswahl des Menüpunktes "Co-Gehalt" den Kohlenstoffmonoxid-Anteil in der Luft oder wahlweise auch den Gehalt von Schwefeldioxid oder Staub anzeigen lassen.

Für Segler und Surfer dürfte dagegen der Punkt "Wellen" interessant sein, der den aktuellen Seegang auf die Karte projiziert.

Quellen: Deutscher Wetterdienst, Windy.com