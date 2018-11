So sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) das Wetter voraus, weiter unten finden Sie eine Live-Karte mit der Wetterlage in Deutschland:

War schon die Nacht auf Samstag bundesweit dicht bewölkt, gestaltet sich auch der Morgen zunächst stark bewölkt oder bedeckt. Der bereits am Freitagabend aus Südwesten einsetzende Regen breitet sich in den frühen Stunden weiter nord- und nordostwärts aus und kommt in höheren Berglagen als Schneeregen runter. An den Küsten ist laut DWD vereinzelt mit Schauern zu rechnen. Im weiteren Tagesverlauf klingt er Regen im Südwesten ab, die Wolken lockern auf.

Die Tageshöchsttemperaturen werden am Samstag mit bis zu zwölf Grad am Oberrhein erreicht. Im Norden wird es maximal drei Grad warm, die anderen Regionen bewegen sich zwischen diesen Werten.

Der Wind weht im Norden schwach bis mäßig aus Ost bis Nordost. Im Süden ist mit schwachem, an den Alpen mit mäßigem Wind aus südlicher Richtung zu rechnen. Der Föhn von Freitag lässt nach.

In der Nacht auf Sonntag wird es vor allem in der Nordhälfte dicht bewölkt, es fällt zudem etwas Regen. Im Süden klingen die Niederschläge laut DWD-Angaben hingegen rasch ab, dafür bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen im Gros zwischen null und plus vier Grad, nur im Süden wird nach längerem Aufklaren bis zu minus drei Grad kalt. Dort und in höheren Lagen der östlichen Mittelgebirge warnt der Wetterdienst daher gebietsweise vor Glätte.

Wetter in Deutschland live - Ihre Stadt im Echtzeit-Tracker

Im nachfolgenden Live-Tracker können Sie live verfolgen, wie sich das Wetter in Deutschland entwickelt. Standardmäßig zeigt die Karte die Temperatur in allen Teilen der Bundesrepublik an. Die Menü-Anzeige oben rechts in der Grafik bietet darüber hinaus aber noch mehr Anzeige-Optionen, darunter:

Wind

Regen und Schnee

Gewitter

Luftdruck

Am Fuß der Karte ist wiederum eine Animation mit dem prognostizierten Wetterverlauf verfügbar. Diese wird mit einem Klick auf den "Play-Button" gestartet. Darüber hinaus zeigt der Klick auf einen Städtenamen weitere Details.

Bereitgestellt wird der Service vom Portal Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Die Grafik zeigt auch, wie dreckig die Luft in Deutschland ist

Die Grafik zeigt allerdings nicht nur das Wetter in Deutschland und dem Rest der Welt, sondern noch einiges mehr. So kann man sich beispielsweise mit der Auswahl des Menüpunktes "Co-Gehalt" den Kohlenstoffmonoxid-Anteil in der Luft oder wahlweise auch den Gehalt von Schwefeldioxid oder Staub anzeigen lassen.

Für Segler und Surfer dürfte dagegen der Punkt "Wellen" interessant sein, der den aktuellen Seegang auf die Karte projiziert.

Quellen: Deutscher Wetterdienst, Windy.com