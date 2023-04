von Christine Leitner Der Klimawandel macht extreme Wetterereignisse wahrscheinlicher. Nur lassen sie sich bisher schwer vorhersagen. Forscher mahnen Staaten dazu, sich rechtzeitig zu wappnen. Ansonsten drohen schlimme Folgen.

Mittelamerika, Afghanistan und Papua-Neuguinea sind am stärksten von extremer Hitze betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forscherteam um Klimawissenschafterin Vikki Thompson von der Universität Bristol. In den Ländern dürften Extremereignisse, die bisher nur einmal in 100 Jahren auftraten, künftig alle 78 bis 90 Jahre vorkommen, heißt es in der Studie. Die Temperaturrekorde reichen dort von 32,5 Grad in Papua-Neuguinea bis knapp 38 Grad in Afghanistan.

Wetterextreme wie Hitzerekorde dürften im Zuge des Klimawandels künftig häufiger werden. In ihrer Studie haben sich die Klimaforscher angesehen, was Hitzerekorde für verschiedene Weltregionen bedeuten. Dafür werteten die Wissenschaftler Datensätze aus Beobachtungsdaten und Klimamodellen aus und nutzten Methoden der Extremwetterstatistik. Zudem floßen Daten zur Gesundheitsversorgung und zum Bevölkerungswachstum in die Berechnungen ein. Wie anfällig eine Region ist, hängt laut Untersuchung unter anderem von sozio-ökonomischen Faktoren ab.

Zudem spielt auch die Häufigkeit von extremen Ereignissen eine Rolle. Länder, die bisher keine Extremereignis erlebt haben, hätten bisher nicht das Bedürfnis, sich an den Klimawandel anzupassen und sich auf weitere Extreme vorzubereiten. Sollte ein entsprechendes Ereignis auftreten, sind diese Länder besonders betroffen, argumentieren die Forscher. Gleichzeitig verzeichnen Schwellen- und Entwicklunsgländer ein großes Bevölkerungswachstum, wodurch das Gesundheitssystem und die Energieversorgung um Extremfall überlastet werden könnten.

Europa teilweise auf Hitzeextreme vorbereitet

Auch China und Europa zählen laut Studienautoren zu den Regionen, die die Auswirkungen von extremer Hitze besonders zu spüren bekämen. Nach Einschätzung der Experten liegt das an der hohen Bevölkerungsdichte. Im Vergleich zu Schwellen- und Entwicklungsländern verfüge Europa aber über einen entscheidenden Vorteil: Auch wenn Extremwetterereignisse noch vergleichsweise selten stattfinden, seien die Menschen in dieser Region besser über die Folgen den Klimawandels informiert. Deshalb seien bereits erste Anpassungsmaßnahmen und -pläne entwickelt worden.

Aber auch hier gilt: "Häufig sind Regionen und Länder nur auf Extremereignisse vorbereitet, die sie schon einmal erlebt haben" heißt es in der im Fachmagazin "Nature Communications" veröffentlichten Studie. Beispiel Frankreich: 2022 wüteten heftige Brände in mehreren Teilen des Landes. Tausende Hektar Wald wurden dabei vernichtet. Gut ein halbes Jahr später führt die französische Regierung einen Waldwetterbericht ein, der die Brandgefahr einschätzt. Ab Anfang Juni bis mindestens Ende September wird der Wetterdienst Météo France dazu täglich Karten veröffentlichen, auf denen die Brandgefahr in den einzelnen Départements für die nächsten zwei Tage dargestellt ist.

Europa erwärmt sich so schnell, wie kaum ein anderer Kontinent. Hitzextreme, Dürren und Waldbrände treten auch hier künftig mit hoher Wahrscheinlichkeit häufiger auf. Seit mehreren Jahren kursiert ein Dokument der EU-Kommission, in dem Anpassungsmaßnahmen festgelegt sind. Wenig Konkretes steht drin in dem 30-seitigen Papier.

Forscher rufen zu mehr Anpassungsmaßnahmen auf

In Deutschland gibt es seit 15 Jahren den sogenannten "Aktionsplan Anpassung". In einer dritten Fassung des Papiers heißt es, dass die Bundesrepublik zu wenig gegen Gefahren durch den Klimawandel unternehme. Drei Viertel von insgesamt 147 Maßnahmen seien bisher umgesetzt worden oder befänden sich aktuell in der Umsetzung, bilanzieren die Autoren des Berichts. Eine "aktivere Beteiligung ist notwendig", um die Maßnahmen durchzuführen.

Auch die Forscher der "Hitze"-Studie plädieren dafür, bestehende Hitzeaktionspläne zu überprüfen und zu erweitern. "Hitzewellen können tödlich sein, aber Vorbereitungen können Leben retten", schreiben die Wissenschaftler. Jedes Land solle sich auf Extremwetterereignisse vorbereiten, unabhängig von den bisherigen Erfahrungen mit dem Klimawandel.

Laut Analyse können als unwahrscheinlich eingestufte Extremereignisse überall vorkommen. Genau prognostizieren lassen sie sich bisher aber nicht, weil die Datenlage dafür noch nicht ausreicht, sagen die Forscher. Ihre Studie zeigt jedoch, dass zwischen 1959 und 2021 in einem Drittel der untersuchten Regionen unerwartete Hitzewellen aufgetreten sind.