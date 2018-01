Erste Ausläufer des Wintersturms "Burglind" haben den Süden und Westen Deutschlands erreicht. Wie hier in Köln kam es zu starken Niederschlägen und Orkanböen. Das Unwetter mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h sorgte in Nordrhein-Westfalen teilweise für Verkehrsprobleme. In Köln konnten viele Straßenbahnen wegen Sturmschäden nicht fahren. Feuerwehr und Polizei waren im Dauereinsatz. Wie die Deutsche Bahn meldete, kam es auch im Regionalverkehr zu Einschränkungen, einige Strecken wurden komplett gesperrt. Als Grund wurden Schäden auf der Strecke genannt, die beispielsweise durch umgestürzte Bäume verursacht worden seien. Laut dem Deutschen Wetterdienst soll "Burglind" weiter über den Süden Deutschlands ziehen, aber auch an der Nordsee sei mit Orkanböen zu rechnen. Windgeschwindigkeiten über 120 km/h seien nicht auszuschließen, so der Wetterdienst.