Am Donnerstagvormittag hat Sturmtief "Friederike" Deutschland erreicht - etwas später als erwartet, aber nicht weniger heftig. Im Westen des Landes, wie hier in Köln, waren die Auswirkungen zuerst zu spüren. Sturmgefährdete Bereiche, etwa rund um den Dom, wurden abgesperrt. Manch einer hatte seine Mühe, auf den Füßen zu bleiben. Der Zoo der Domstadt blieb gleich ganz geschlossen. Der Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen wurde komplett eingestellt, so Bahnsprecher Achim Stauß am Mittag in Berlin. "Das war aus Sicherheitsgründen sicherlich die richtige Entscheidung. Denn es drohen, Bäume auf die Oberleitung zu fallen. Es drohen Bäume, Strecken zu blockieren. Und aus den Erfahrungen, früherer, extremer Wettersituationen wissen wir, dass es dann besser ist, die Züge im Bahnhof zurückzuhalten." Darüber hinaus seien auf einigen Fernverkehrsstrecken in Deutschland Geschwindigkeitsbegrenzungen von 140 km/h eingeführt worden, so Stauß Der Deutsche Wetterdienst hatte für Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Wegen der nassen Böden nach den starken Regenfällen der vergangenen Wochen wurde vor umstürzenden Bäumen gewarnt. Auch Schulen blieben zum Teil vorsorglich geschlossen. An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn lief der Flugbetrieb nach Betreiberangaben zunächst ohne Einschränkungen. Allerdings seien insgesamt elf Flüge aus anderen Regionen vorsorglich annulliert worden, etwa aus München und Amsterdam.