Sehen Sie im Video: Wie 66 Joints – Der größte Cannabis-Brownie der Welt ist schlappe 385 Kilogramm schwer.

















Pfeife, Bong oder Joint – Cannabis kann in vielen verschiedenen Formen konsumiert werden.





Jedes Jahr am vierten Mai feiern Menschen wie hier in San Francisco das grüne Glück.





Allerdings kann der berauschende Wirkstoff THC auch zum Backen benutzt werden.





Hierzu verbinden spezialisierte Bäckereien das THC mit herkömmlicher Butter.





Die angereicherte Butter kann anschließend etwa zur Herstellung von Brownies oder Muffins benutzt werden.





Ein „Coffeeshop“ in den USA hat nun den größten THC-Brownie der Welt gebacken.





Er ist unglaubliche 385 Kilogramm schwer und einen Meter in Länge und Breite.





20.000 Milligramm THC – genug für 66 Joints – sind in ihm verbacken.





Der Super-Brownie dient als Attraktion für den Verkaufsstart von THC-Brownies im Geschäft.





Mit fünf Milligramm THC werden sie mit Sicherheit verträglicher sein als der Super-Brownie.









