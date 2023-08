Großtierjagd in Südafrika

von Christian Hensen Hunde-Trainerin Perdita Lübbe fährt mit ihrem Mann seit über 20 Jahren nach Südafrika. Dort hat sie die Not der seltenen Nashörner und Pangoline mehr als einmal selbst erlebt – und sich entschieden, etwas dagegen zu unternehmen.

Alle 20 Stunden stirbt in Südafrika ein Nashorn wegen seines Horns – offiziell. Auf dem Schwarzmarkt erzielen die nachweislich medizinisch wertlosen Hörner Rekordpreise – derzeit sind es rund 50.000 Euro pro Kilo. Auch die Jagd auf seltene Schuppentiere, sogenannte Pangoline, ist ein großes Problem. Um die noch verbliebenen Tiere besser zu schützen, hat Hunde-Trainerin Perdita Lübbe vor über zehn Jahren das Projekt "Rettet das Nashorn" ins Leben gerufen – und bildet in Deutschland Hunde aus, die in der Heimat der sanften Riesen dabei helfen sollen, Wilderer von ihren blutigen Verbrechen abzuhalten.

Frau Lübbe, was genau steckt hinter dem Projekt "Rettet das Nashorn"?