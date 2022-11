von Michael Streck Katar ist nicht die erste schändliche Weltmeisterschaft. Unser Autor Michael Streck war als Jugendlicher zur Fußball-WM nach Argentinien eingeladen. Daraus wurde nichts, weil sein Vater den Stöpsel zog. Dafür ist ihm Streck bis heute dankbar.

Diese Geschichte über die Fußball-WM beginnt elf Jahre vor der ersten Fußball-WM 1930. Sie beginnt in jener Stadt, in der damals das gesamte Turnier ausgetragen wurde, in Montevideo, Uruguay. Und sie beginnt mit meinem Großvater.