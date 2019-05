Wieder eine Drohne - Frankfurter Flughafen lahmgelegt

Frankfurt/Main - Erneut hat eine Drohne den Betrieb am Frankfurter Flughafen lahmgelegt. Nach der Sichtung des Flugobjekts wurde am Morgen der Betrieb am größten deutschen Luftdrehkreuz für fast eine Stunde aus Sicherheitsgründen eingestellt. Der Vorfall reiht sich in eine lange Reihe von Drohnenalarmen an internationalen Flughäfen. Wegen fehlender Abwehrsysteme gibt es dazu meist keine Alternative. Von der Drohne wie von ihrem Lenker fehlten am Mittag noch jede Spur.