Saarland Windrad in Brand geraten – Trümmerteile stürzen auf die Straße

Im Saarland ist ein 100 Meter hohes Windrad in Brand geraten. Trümmerteile sind auf die angrenzende Straße gefallen. Verletzt wurde jedoch niemand.

Auf einem Feld bei Losheim am See im Saarland hat am späten Mittwochabend ein Windrad im Windpark Galgenberg Feuer gefangen. "Wir haben über 20 Notrufe bekommen", sagt Gemeindewehrführer Andreas Brausch der "Bild". Zeugen hätten laute Knallgeräusche gehört und Stichflammen gesehen.

Teile des Windrads stürzen auf angrenzende Straße

Die 100 Meter hohe Windkraftanlage stand in der Nacht vollständig in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand betraf sowohl Teile der Rotorblätter als auch das Motorhaus. Die Feuerwehr sie nach Angaben des Gemeindewehrführers mit 40 Kräften ausgerückt, dazu kamen mehrere Polizeibeamte.

Wegen der Höhe des Windrades bestehe auch in mehreren Hundert Metern Entfernung noch Gefahr durch herabstürzende Trümmerteile. Die L377 zwischen Losheim am See und Rissenthal wurde voll gesperrt. Trümmerteile seien auf die Straße gestürzt, meldete die Polizeiinspektion Nordsaarland. "Windgeschwindigkeiten von 50 bis 60 km/h machen das Feuer zusätzlich gefährlich. Trümmer können dadurch weit geschleudert werden", mahnt Brausch im Gespräch mit der "Bild".

Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

