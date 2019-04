Winnetou-Komponist Martin Böttcher mit 91 Jahren gestorben

Vermögensbericht der Bundesbank

Endlich! Der neue Vermögensbericht der Bundesbank ist. Ich will es vorwegnehmen: Die Reichen haben schon wieder mehr als die Armen. Und offenbar hilft es dem Vermögensaufbau mehr, wenn man in Immobilien investiert statt in Smartphones, Flachbildfernseher und Autos! Die gute Nachricht: Die Armen sind um 20% reicher geworden. Denn 2014 besass die untere Hälfte der Haushalte nur 2,5% am Gesamtvermögen und 2017 schon 3%. Die Schere schliesst sich also. Oder doch nicht?