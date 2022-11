Sehen Sie im Video: Schneegestöber in Berlin lockt Spaziergänger in Parks und auf die Weihnachtsmärkte.









STORY: Schneefall in der Hauptstadt. Wie hier in Berlin ist in Deutschland am Wochenende vielerorts der erste Schnee des Winters gefallen. Der Deutsche Wetterdienst gab unter anderem für Brandburg eine Glättewarnung heraus. Schlittentauglich war der Niederschlag zwar noch nicht, dennoch schien der Schnee am Sonntag viele Spaziergänger ins Freie oder auf die bereits geöffneten Weihnachtsmärkte zu locken. In der Nacht zum Montag fielen die Temperaturen in Berlin erneut unter den Gefrierpunkt, am frühen Morgen wurden in der Hauptstadt minus ein Grad Celsius und darunter gemessen.

