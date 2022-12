Sehen Sie im Video: Wohnen auf engem Raum — Britische Cousins verkaufen bewohnbare Schiffscontainer.









Bei dieser luxuriös aussehenden Wohnung handelt es sich tatsächlich um einen umgebauten Schiffscontainer.

Die Cousins Eddy Peet und Freddy Goodwill aus England verwandeln Container in luxuriöse, kleine Wohnräume.

Ursprünglich wurde in den Containern im Rahmend der Covid-19-Pandemie Schutzausrüstung an ein lokales Unternehmen geliefert.

Da es bei Übersee-Lieferungen günstiger ist, Container zu behalten, statt sie zurückzusenden, gibt es viele leerstehende Schiffscontainer.

Dadurch kam den beiden Cousins die Idee für den Umbau.

Der Umbau einer Container Wohnung dauert circa drei Monate und kostet jeweils 40.000 Pfund.

Sie können nach individuellen Vorstellungen angepasst werden und verfügen auf der einen Seite über ein Badezimmer und am anderen Ende über ein Schafzimmer. In der Mitte befindet sich eine offene Küche mit einem Wohnbereich.

Sie eignet sich als dauerhafter Wohnraum, aber auch als Übergangs-Unterkunft.

Im April 2022 eröffnet das Duo schließlich gemeinsam eine Firma in West Sussex.

„Wir haben ein Start-up-Unternehmen gegründet, welches sich auf die Anpassung von Schiffscontainern spezialisiert. Sowohl für die private als auch für die gewerbliche Nutzung.“ – Eddy Peet ggü. SWNS

Bisher führen die beiden die meisten Arbeiten an den Containern selbst durch.

Ergänzend dazu haben sie ein Team von Auftragnehmern wie Klempnern und Eklektikern.

„Alles, was Social-Media und das Marketing anbelangt, übernehmen wir selbst.“- Eddy Peet ggü. SWNS

Derzeit werden die Container als kleine Wohnhäuser verkauft. Zukünftig wollen sich Eddy und Freddy jedoch auf die Produktion von Ferienhäusern konzentrieren.

