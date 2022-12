"Flexkultur in Deutschland"

von Jonas Fedders Protzen junge Deutsche besonders gerne in den sozialen Medien? Eine neue Marketing-Studie versucht, das nahezulegen. Aber gefragt hat sie die Probanden danach nicht.

Am vergangenen Donnerstag, 9.57 Uhr, erreicht eine E-Mail die Redaktion des stern: "Posen, prahlen, flexen: 15- bis 30-Jährige tun dies besonders gern in den sozialen Netzwerken", heißt es darin. Eine Mitarbeiterin der PR-Agentur Faktenkontor bietet uns eine neue, bisher unveröffentlichte Studie an. Sie schreibt: "Sie können ab sofort auf Stern.de exklusiv veröffentlichen, wenn Sie möchten."