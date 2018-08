Der Kulonga-See in Russland. Hier sind Taucher der Geschichte auf der Spur. Am Grund es Sees liegt eine Iljuschin Il-2, ein Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Es stürzte in den 40er Jahren ab und landete in dem See bei Murmansk, unweit der finnischen Grenze. Die legendäre Il-2 ist eines der meistgebauten Flugzeuge der Welt. Zwischen 1941 und 1945 wurden mehr als 36.000 Stück gebaut. Wegen seiner starken Panzerung war es schwer abzuschießen und erhielt den Spitznamen "fliegender Panzer". Nach der Bergung soll die Maschine restauriert und wieder flugtauglich gemacht werden.

Weltweit gibt es nur wenige intakte Exemplare der Il-2. Die Ausstellung und Vorführung der historischen Flugzeuge sollen an den sowjetischen Sieg gegen Hitler-Deutschland erinnern.