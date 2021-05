"Lass Zukunft da": So lautete das Motto des diesjährigen, 56. Bundeswettbewerbs "Jugend Forscht". Mehr denn je standen in Europas größtem Nachwuchswettbewerb Aufgaben, Forschungen und Erfindungen im Mittelpunkt, die über die aktuelle Corona-Krise hinausreichen.

"Wir brauchen den Mut und Forschergeist von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie, sondern auch bei der Bewältigung langfristiger globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel", sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) vor der Siegerehrung.

Virtueller Wettbewerb

Insgesamt traten 169 junge Talente in den sieben Fachbereichen in Mathematik, Informatik, Natur­wissenschaf­ten und Technik (MINT) mit insgesamt 113 Forschungsprojekten an, die sich zuvor in den 16 Landeswettbewerben für das Finale qualifiziert hatten. Aufgrund der Corona-Pandemie fand der Wettbewerb erstmals in seiner Geschichte ausschließlich online statt. Die Präsenzveranstaltung in Heilbronn wurde aus Gründen des Infektionsschutzgesetzes abgesagt. Die diesjährigen Sieger (siehe Fotostrecke zum Durchklicken oben) sind:

Bundessieg – Preis für die originellste Arbeit

Jakob Nolte (20), Laubach

Projekt: Ausmaß des Rückganges von Vielfalt und Abundanz der Blütenpflanzen im Offenland





Bundessieg - 1. Preis Mathematik/Informatik

Jonathan Hähne (18), Hallbergmoos

Projekt: Echtzeit-Raytracing auf Adaptively-Sampled Distance Fields





Bundessieg - Preis für eine außergewöhnliche Arbeit

Lennart Christian Grabbel (17), Hamburg

Paul Siewert (18), Berlin

Juri Kaganskiy (16), Berlin

Projekt: FRACTRAN – einfach alles berechnen





Bundessieg - Preis für eine außergewöhnliche Arbeit

Amon Schumann (16), Berlin

Projekt: In 80 Tagen um die Welt – kleine Sonden auf großer Mission





Bundessieg - Preis für eine außergewöhnliche Arbeit

Marik Müller (17), Potsdam

Projekt: Inaktivierung des Antibiotikums Florfenicol





Bundessieg - Preis für eine außergewöhnliche Arbeit

Jan Heinemann (18), Andernach

Projekt: Löschigel





Bundessieg - Preis für eine außergewöhnliche Arbeit

Lukas Weghs (17) Kempen

Projekt: Photometric search for Exomoons by using deep learning and a convolutional neural network



Bundessieg - 1. Preis Physik

Leonard Münchenbach (17), Emmendingen

Leo Neff (17) Emmendingen

Projekt: Physikalische Beschreibung und Modellierung des Fluges von Papierstreifen





Bundessieg - 1. Preis Physik

Tobias Neidhart (18), Konstanz

Projekt: SpeedX – optimierter Kunstharz-3-D-Drucker





Bundessieg - 1. Preis Physik

Nikola Ristic (18), Leipzig

Projekt: Wissenschaftliche Webprogrammierung zur Analyse und Visualisierung von Molekülstrukturen