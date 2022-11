Sehen Sie im Video: Mehr als 1000 km/h – Magnetschlitten erreicht in China fast Schallgeschwindigkeit.





China setzt seit knapp 20 Jahren auf Magnetschwebezüge als schnelles Transportmittel. Auf einer neuen Teststrecke in Jinan in der ostchinesischen Provinz Shandong, hat ein Schwebezug jetzt fast Schallgeschwindigkeit erreicht – ein Rekord. Beim Test schaffte der elektromagnetischer Schlitten eine Höchstgeschwindigkeit von 1.030 km/h, die bisherigen Magnetschwebezüge, die in Shangai im Einsatz sind, erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 431 km/h. Entwickelt wurde das neue chinesische Fahrzeug von dem Institute of Electrical Engineering der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Die neue Teststrecke ist die erste elektromagnetische Ultra-Hochgeschwindigkeits-Antriebsanlage der Welt.

