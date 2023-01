Sehen Sie im Video: 2000 Jahre alt – Mysteriöser Tunnel aus der Eisenzeit gibt Rätsel auf.









Archäologen haben mit der Hilfe von Laserscans einen mysteriösen Tunnel in den schottischen Highlands vermessen. Das Cracknie Souterrain ist eines von Dutzenden unterirdischen Bauwerken aus der Eisenzeit, die den Forschern immer noch Rätsel aufgeben. Die Aufnahmen sollen nun bei der Entschlüsselung der Tunnel helfen.





Sutherland, Schottland Forscher haben im Norden Schottlands einen mysteriösen Tunnel per Lasertechnik vermessen Von dem Bauwerk aus der Eisenzeit wurde mit Scans ein detailliertes 3D-Modell erstellt Der 13 Meter lange und rund 1,5 Meter hohe Tunnel endet in einer gemauerten Kammer Das unter dem Namen Cracknie Souterrain bekannte Bauwerk wurde vor rund 2.000 Jahren errichtet Die in Schottland öfter vorkommenden Souterrains geben bis heute Rätsel auf Laut Forschern könnten die Bauten als Lager, Kultstätte oder Gefängnis genutzt worden sein

