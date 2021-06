26. Juni 1963: "Ich bin ein Berliner"

Es ist eines der berühmtesten Zitate des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy. Am 26. Juni 1963 spricht er bei einem Besuch in West-Berlin vor dem Rathaus Schöneberg. Sein Besuch findet anlässlich des 15. Jahrestags der Berliner Luftbrücke statt und sollte die Verbundenheit der USA zu West-Berlin verdeutlichen.

Tausende Menschen folgen seiner Rede, in der Kennedy den berühmten Satz fallen lässt. Zu Beginn sagt er: "Two thousand years ago the proudest boast was ‘Civis romanus sum’. Today, in the world of freedom, the proudest boast is 'Ich bin ein Berliner'." ("Vor zweitausend Jahren war der stolzeste Satz 'Ich bin ein Bürger Roms'. Heute, in der Welt der Freiheit, ist der stolzeste Satz 'Ich bin ein Berliner'."). Und zum Abschluss: "All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a free man, I take pride in the words 'Ich bin ein Berliner!'" ("Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger Berlins, und deshalb bin ich als freier Mensch stolz darauf, sagen zu können 'Ich bin ein Berliner!'").

