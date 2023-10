Gefälschte Abnehmspritze im Umlauf: Patient in Österreich in Klinik

"Ozempic" Gefälschte Abnehmspritze im Umlauf: Patient in Österreich in Klinik

Seit Monaten erlebt "Ozempic" einen Hype. Das Diabetes-Medikament wird häufig als Abnehmspritze genutzt. Nun warnt die Europäische Arzneimittelbehörde vor Fälschungen. Ein Patient in Österreich musste nach der Einnahme eines Fakes in einer Klinik behandelt werden.

In Österreich hat ein Patient nach der Anwendung eines mutmaßlich gefälschten Diabetes-Medikaments in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Das gab das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) am Donnerstag in Wien bekannt. Fälschungen der auch als Abnehm-Mittel eingesetzten Arznei "Ozempic" seien nicht qualitätsgeprüft, betonte die Behörde. Durch "mögliche Verunreinigungen und unbekannte Inhaltsstoffe können diese Fälschungen auch lebensbedrohlich sein", warnte das BASG. Über den Zustand des Patienten wurden keine weiteren Informationen mitgeteilt.

Abnehmspritze: Europäische Arzneimittelbehörde warnt vor gefälschten "Ozempic"-Pens

Zuvor hatte die Europäische Arzneimittelbehörde EMA in Amsterdam gewarnt, dass in verschiedenen EU-Staaten und Großbritannien gefälschte "Ozempic"-Diabetes-Pens aufgetaucht seien. Die Spritzhilfen mit Labels in deutscher Sprache stammten von Großhändlern in Österreich und Deutschland.

"Ozempic" wird in letzter Zeit verstärkt als Abnehm-Mittel eingesetzt, obwohl es nur für die Behandlung von Diabetes zugelassen ist. Das führt laut BASG dazu, dass das Mittel für Diabetespatienten nur mehr begrenzt zur Verfügung steht. "Diese Knappheit an dem Arzneimittel wird offenbar von kriminellen Organisationen ausgenutzt, um Fälschungen von "Ozempic" auf den Markt zu bringen", hieß es von der Behörde.