Dieser Mann hat ein Riesen-Ei in der Nähe seines Hofes in Argentinien entdeckt. Er dachte an ein Dinosaurier-Ei. Das Ei ist einen Meter hoch, seine Größe ist extrem beeindruckend. Wissenschaftler sind an diesen Ort geeilt, um das aussergewöhnliche Schwarze Ei zu untersuchen. Laut ihnen ist das Ei zu groß für ein Dinosaurier-Ei, es handelt sich eher um den Panzer eines Glyptodon, einer prähistorischen Kreatur, die einem Gürteltier ähnelt und seit 10000 Jahren ausgestorben ist.