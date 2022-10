von Helen Bömelburg Robin ist ein Kind mit vielen Diagnosen: ADHS, Tics, Angststörungen. Ärzte drängen, ihn mit Medikamenten ruhig zu stellen, doch seine Mutter will das nicht. Protokoll eines langen Kampfs. Protokoll: Helen Bömelburg

Das erste Anzeichen war Nasenschnauben. Wir dachten, es sei ein Schnupfen oder die Polypen. Da war Robin (die Redaktion hat alle Namen geändert) fünf Jahre alt. Kurze Zeit später konnte er weder Löffel noch Stift halten, ohne damit vorher auf den Tisch zu klopfen. Er saß neben mir auf dem Sofa mit seinem Joghurt, Löffel in der Hand. Drei Mal klopfen, dann essen. Dann wieder klopfen. Er fing an zu springen wie ein Flummi und warf den Kopf nach hinten. Er begann, an den Nägeln zu kauen, bis aufs Blut hat er gekaut. Zum Glück war mir damals nicht klar, dass zermürbende, verzweifelte Jahre vor uns lagen.