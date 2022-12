Wissen Sie eigentlich, weshalb Sie den Klodeckel während des Spülens immer geschlossen halten sollten?Bei jedem Spülvorgang einer Toilette werden Bakterien und Viren über kleine Wassertröpfchen – sogenannte Aerosole – aus der Toilettenschüssel in die Luft geschleudert.In den Partikeln, die in die Luft gelangen können, wurden unter anderem Sars- und Influenza-Viren sowie Noroviren nachgewiesen. Viele öffentlich Toiletten besitzen aber keine Klodeckel.In einer Studie von Forschern der Universität in Colorado wurden diese Aerosole nun durch einen Laser sichtbar gemacht. Dabei wurde die Geschwindigkeit der Partikel bemessen.Auf den einzelnen Aufnahmen wird sichtbar, wie sich die winzigen Partikel ausbreiten und mit der Zeit immer höher in die Luft gewirbelt werden.Acht Sekunden, nachdem die Spülung betätigt wurde, haben die Aerosole bereits eine Höhe von rund 1,5 Metern erreicht.Laut der Studie können kontaminierte Aerosole also bei einer durchschnittlich großen amerikanischen Frau – mit einer Größe von 1,62 Meter – die Schleimhäute erreichen. Eine Gefahr zu erkranken, ist dadurch nicht auszuschließen.Die Untersuchung kann zukünftige Designs von Kloschüsseln potenziell beeinflussen. Möglicherweise können andere Formen von Toilettenbecken die Wassertröpchen in der Luft minimieren.Bis dahin gilt, dass der Deckel einer Toilette vor dem Spülen am besten geschlossen werden sollte.Quelle: scientific reports