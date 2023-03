von Eugen Epp In der englischen Stadt Olney soll ein neuer Aldi gebaut werden. Auf der Baustelle kam jedoch ein metergroßes Mosaik aus der Zeit der alten Römer zum Vorschein.

Eigentlich ging es bei Bauarbeiten in Olney nur um ein relativ prosaisches Projekt: In der kleinen englischen Stadt (Grafschaft Buckinghamshire) sollte ein neuer Aldi gebaut werden. Doch da bereits bekannt war, dass sich in der Nähe archäologisch bedeutsame Stätten aus der Römerzeit befanden, untersuchten zuerst Fachleute den Ort. Und tatsächlich: An der Stelle, wo in Zukunft die neue Filiale des Discounters stehen soll, haben sich offenbar viele Jahrhunderte zuvor eine römische Villa und ein Badehaus befunden, berichtet die BBC.

Jedenfalls stießen die Archäologen auf ein großes römisches Mosaik, das darauf hindeutet. Die Experten von Oxford Archaeology schwärmten von den "leuchtenden Farben und komplizierten dekorativen Mustern" und nannten den Fund "archäologische Überreste von großer Bedeutung". Das metergroße Mosaik enthält demnach weiße, rote und blaue Fliesen.

Erwartungen übertroffen

Fachleute gehen davon aus, dass das Badehaus aus dem 2. bis 4. Jahrhundert vor Christus stammt. Vieles spricht dafür, dass es sich um eine Einrichtung von "großer Bedeutung". Nun soll das entdeckte Kunstwerk weiter analysiert und begutachtet werden. Dies ist allerdings nur eingeschränkt möglich, da sich das Mosaik weiter unter die Straße, die entlang der Baustelle verläuft, erstreckt.

Ganz überraschend kam der Fund nicht: "Aufgrund der Lage des Standorts haben wir einige bemerkenswerte römische Überreste erwartet, aber die Entdeckung dieses fantastischen Mosaiks übertraf diese Erwartungen bei weitem", sagte John Boothroyd von Oxford Archaeology. Einstweilen soll das Mosaik abgedeckt und geschützt werden – so sollen die Bauarbeiten am neuen Aldi weitergehen können, ohne den archäologischen Fund zu beschädigen.

Quellen: BBC / Oxford Archaeology auf Facebook