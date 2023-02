Beim sogenannten "Binge-Drinking" wird zum Beispiel an einem Wochenende übermäßig viel Alkohol getrunken. Viele betrachten das als harmlos, doch schon ein paar durchzechte Nächte können gesundheitliche Schäden auslösen.

von Alexandra Kraft Eine kanadische Regierungskommission hat untersucht, wie schädlich Alkohol ist. Ihr Fazit: Die Wirkung von Wein, Bier und Co. wird seit Jahren unterschätzt. Peter Butt, Mediziner und Vorsitzender der Kommission, erklärt im Interview, woran das liegt. Und was man jetzt beachten sollte.

Herr Butt, Sie haben sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Alkohol auf den menschlichen Körper wirkt. Dafür haben Sie in einem großen Team zahlreiche Studien ausgewertet und bewertet. Was ist Ihre Empfehlung?

Unser Fazit ist einfach: Nach allem, was wir heute wissen, gibt es keine Menge Alkohol von der wir sagen können, sie ist gesund.