von Gernot Kramper Schweren Trinkern soll Ketamin verabreicht werden. Die psychedelischen Wirkungen der Droge sollen eingefahrene Verhaltensmuster erschüttern und die Betroffenen empfänglich für psychologische Hilfe machen.

Die Überwindung des Alkoholismus gilt seit jeher als schwierig. Einmal abhängig, leben Betroffene immer in der Gefahr, rückfällig zu werden. Wissenschaftler der Universität Exeter nehmen an, dass Ketamin in Zusammenhang mit einer Therapie ihnen helfen kann, in Zukunft abstinent zu leben. In einer groß angelegten Studie überprüfen sie diese These.

Die Idee dahinter ist komplex. Keinesfalls soll das Betäubungsmittel Ketamin als Substitut, als Ersatzdroge eingesetzt werden. Prof. Celia Morgan sagte dem "Guardian", dass Alkoholiker sich gegen Therapien und psychologische Hilfen sperren. Das Ketamin soll sie empfänglicher für solche Maßnahmen machen. "Bei unserem Modell wird das Ketamin als Katalysator für die Therapie eingesetzt."

Aufgeschlossen für neue Wege

Die Studie trägt den Namen "Ketamine for Reduction of Alcohol Relapse" (Kare), vor dem großangelegten Feldversuch gab es bereits einen Probelauf. Dort zeigte sich, dass Menschen mit schweren Alkoholproblemen weit eher mit einer psychologischen Therapie geholfen werden konnte, wenn sie dabei Ketamin einnahmen. Diejenigen die ein Placebo erhielten, hatten geringere Chancen, abstinent zu bleiben.

An dem großen Feldversuch werden 280 schwere Trinker teilnehmen. Sie werden in zwei Gruppen eingeteilt, beide erhalten Ketamin-Gaben. Die Kontrollgruppe jedoch in einer so geringen Dosis, dass die Droge keine Wirkung entfaltet. Die eigentliche Testgruppe wird höher eingestellt.

Ketamin wurde ursprünglich als Betäubungsmittel entwickelt, wird heute jedoch meist nur noch in der Notfall- und Tiermedizin verwendet. Dafür wurde "K" als Partydroge bekannt. Ketamin lässt sich auch in kleineren Laboren synthetisch herstellen. Die Einnahme führt zu einem "High", dem Gefühl, den Körper zu verlassen – aber auch zu Problemen mit der Koordination von Körper und Bewegungen.

Psychodelischen Wirkungen

"In unserer Proof-of-Concept-Studie erlebten die Probanden einige recht ungewöhnliche Dinge, wie zum Beispiel außerkörperliche Erfahrungen, und sie hatten das Gefühl, dass sie Einsichten und Erleuchtungen in ihrem Leben hatten," so Celia Morgan. Morgan nimmt an, dass diese "psychedelischen" Nebenwirkungen die Perspektive der Alkoholiker auf ihre Sucht ändern. Nebenher fördert Ketamin das Wachstum neuer Synapsen im Gehirn – auch das macht die Testpersonen für neue Wege empfänglicher. Alkohol dagegen hat die gegenteilige Wirkung.

Quelle: Kare