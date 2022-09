Sehen Sie im Video: Als Vampir mit Sichel am Genick vergraben – Archäologen finden mysteriöses Frauen-Skelett.

















Faszinierender Fund in Polen:





Archäologen haben das Skelett einer Frau ausgegraben, die vermutlich verdächtigt wurde, ein Vampir zu sein.





Um den Hals des Skeletts befand sich eine eiserne Sichel – am großen Zeh der Frau ein dreieckiges Vorhängeschloss.





Die Leiche wurde auf einem Friedhof aus dem 17. Jahrhundert gefunden.





Forscher des archäologischen Instituts der Nikolaus-Kopernikus-Universität entdeckten die Überreste im polnischen Dorf Pién.





Ursprünglich wurde der Friedhof zwischen 2005 und 2009 ausgegraben.





Doch eine im Sommer 2022 durchgeführte Untersuchung ergibt, dass noch mehr unerforschte Gräber existieren.





Bei der erneuten Ausgrabung stoßen die Wissenschaftler auf das Grab der “Vampir-Frau”.





Die Forscher vermuten, dass die Sichel und das Schloss damals sicherstellen sollten, dass die verstorbene Frau in ihrem Grab bleibt.





Zusätzlich finden sie heraus, dass der Kopf der Frau auf einem Kissen lag und dass sie vermutlich eine Seidenmütze trug.





Beide Merkmale deuten darauf hin, dass die Frau aus einer wohlhabenden Familie stammte.





Wie die Frau starb, ist unklar. Möglicherweise wurde sie ermordet oder starb an einer Krankheit.





Der leitende Forscher Professor Dariusz Polinski geht nicht davon aus, dass sie in einem Hexenprozess zum Tode verurteilt wurde, da diese Menschen oftmals in provisorische Gräber in der Nähe des Galgens geworfen wurden.





„Es ist möglich, dass die Frau zu Lebzeiten eine Tragödie erlebte und zu Schaden kam. Andererseits könnte ihr Aussehen oder Verhalten die zeitgenössischen Bewohner dazu gebracht haben, Angst vor ihr zu haben, aber dies kann nur durch weitere Nachforschungen am Skelett bewiesen werden“, erklärt Poliński





Legenden von Vampiren existieren seit Tausenden von Jahren und sind in verschiedenen Kulturen aus praktisch allen Teilen der Welt zu finden.





Im 17. Jahrhundert glaubten viele Menschen an Vampire.



Deswegen ist eine Vermutung der Forscher, dass die Gemeinde damals glaubte, dass die Frau ein Vampir sei und Rache für ihren frühen Tod als Mensch suchen würde.





Diese Rache sollten die Sichel und das Schloss offenbar verhindern.





Noch sind viele Fragen offen, doch weitere Untersuchungen sollen Klarheiten über das rätselhafte Grab in Pién bringen.





































