von Alexandra Kraft Eric Verdin ist einer der angesehensten Wissenschaftler zum Thema Altern. Hier spricht er darüber, wie wir länger gesund bleiben – und über die Idee vom ewigen Leben.

Herr Verdin, Sie leiten das "Buck Institute for Research of Aging" in Kalifornien. Ihr Institut gilt weltweit als eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen zum Thema menschliche Alterung. Was ist Ihr Ziel?

Anders als viele annehmen, geht es uns nicht um die Verlängerung der Lebenszeit. Bei unserer Forschung geht es um die Verlängerung der Zeit, in der wir gesund sind.