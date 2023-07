von Harald Wiederschein Heute leben die Menschen im Amazonasgebiet meist weit verstreut. Bis zur Ankunft der Europäer gab es dort auch große Städte, landwirtschaftliche Nutzflächen und Kultstätten

Als fantastische Übertreibung galt lange Zeit, was die ersten Europäer, die im 16. Jahrhundert die Amazonas-Region erkundeten, berichteten. Von dicht besiedelten Ländern mit mächtigen Herrschern, zahlreichen Städten und Dörfern, breiten Straßen, Ackerbau und Viehzucht erzählte etwa der Dominikanermönch Gaspar de Carvajal, der 1542 an einer Schiffsexpedition von den Anden bis zur Amazonasmündung teilgenommen hatte. "… die Dörfer waren weniger als eine halbe Meile voneinander entfernt", notierte er in seiner Reisebeschreibung, "und noch weniger als das entlang des ganzen Flussufers zur Rechten, welches das Südufer ist; und ich kann hinzufügen, dass landeinwärts vom Fluss, in einer Distanz von ungefähr zwei Meilen, einige sehr große Städte zu sehen waren, die weiß leuchteten, und außerdem erscheint das Land so gut, fruchtbar und normal wie unser Spanien…"

Spätere Reisende und Forscher fanden am Amazonas jedoch lediglich einen riesigen, undurchdringlichen Dschungel vor. Bewohnt nur von einigen kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern, die in weit verstreuten Dörfern lebten und oftmals keinen Kontakt zueinander hatten. Schon immer sei das Amazonas-Becken eine menschenfeindliche "grüne Hölle" gewesen, glaubte man bis in unsere Tage. Fachleute wie die renommierte Archäologin Betty Meggers vertraten noch vor wenigen Jahrzehnten die Ansicht, die Böden im tropischen Regenwald seien so unfruchtbar, dass eine auf Landwirtschaft gegründete Zivilisation dort nicht möglich gewesen sei.

Amazonien: Zwei Meter dicke, vom Menschen geschaffene Humusböden

Dabei gab es durchaus Hinweise, die diese Sichtweise infrage stellten. Im Laufe des 20. Jahrhunderts entdeckten Forscher in der Region vielerorts Flächen sogenannter "schwarzer Erde", auf Portugiesisch "terra preta" genannt. Schnell war klar, dass diese dunklen Humusböden nur menschengemacht sein konnten. Frühere Einwohner, so ergaben die Untersuchungen, hatten vor Jahrhunderten die enorm fruchtbaren, bis zu zwei Meter dicken Schichten geschaffen, indem sie systematisch und über lange Zeit hinweg ein Gemisch aus Pflanzenkohle, Kompost, Küchenabfällen, Dung und menschlichen Fäkalien ins Erdreich eingebracht hatten. Gigantische Komposthaufen, die den perfekten Untergrund bildeten, um Feldfrüchte anzubauen und reiche Ernten zu erwirtschaften.

Wie konnten die Wissenschaftler aber übersehen, dass sie hier auf Spuren vergangener Agrargesellschaften gestoßen waren? "Die Forschung war lange auf diesem Auge blind", sagt Heiko Prümers, Lateinamerika-Referent am Deutschen Archäologischen Institut. "Man hat den zweiten Schritt nicht gemacht und aus den Funden nicht auf eine frühere Existenz komplexer Gesellschaften geschlossen." Die Ursache dafür sieht Patrick Roberts, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Geoanthropologie, vor allem im kolonialen Blick der Europäer. Diese seien davon ausgegangen, dass sich tropische Wälder generell nicht produktiv bewirtschaften ließen. Außerdem hätten sie sich nicht vorstellen können, dass die Vorfahren der angetroffenen Jäger und Sammler zu solchen Kulturleistungen fähig gewesen seien.

Carla Jaimes Betancourt von der Universität Bonn (Mitte) und Heiko Prümers vom Deutschen Archäologischen Institut (2. von rechts) leiteten die Radaruntersuchungen im Amazonasgebiet © Heiko Prümer / DAI

Kultplätze aus der Zeit vor Kolumbus

Doch nicht nur die Schwarzerde-Funde, auch andere Entdeckungen zeigen immer deutlicher, dass Carvajal vermutlich die Wahrheit gesagt hat. In den vergangenen Jahrzehnten kamen in den verschiedensten Gegenden der Amazonas-Region Überreste präkolumbischer Siedlungen ans Licht – also aus der Zeit vor der Ankunft des Christoph Kolumbus in Amerika 1492 beziehungsweise der spanischen und portugiesischen Eroberer, die ihm nachfolgten. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass zunehmend riesige Gebiete tropischen Regenwaldes für Viehhaltung, Plantagenwirtschaft und die Gewinnung von Tropenholz gerodet wurden. Auf vielen Brachflächen waren nun plötzlich Erdformationen zu erkennen, die das dichte Blätterdach des Dschungels zuvor verborgen hatte. Darunter oft kreisförmige Wälle und Gräben, die früher wohl Siedlungen oder auch Kultplätze umgeben hatten.

Allein in der südlichen Amazonasregion sind bislang Hunderte solcher Ringgräben aufgetaucht. Einst muss diese Zone relativ dicht besiedelt gewesen sein. Sie erstreckt sich etwa 1800 Kilometer von den Regenwäldern des brasilianischen Bundestaats Acre über die Savannen der Llanos de Moxos in Bolivien bis hin zu den Waldgebieten am Oberlauf des Rio Xingu in Mato Grosso. In den Llanos de Moxos führten Heiko Prümers und die Archäologin Carla Jaimes Betancourt von der Universität Bonn bereits Ausgrabungen durch. Bei zwei Hügeln nahe dem bolivianischen Dorf Casarabe legten sie und ihr Team Plattformen aus Erde und Überreste weiterer Bauwerke frei, dazu etliche Gräber, große Abfallschichten und Tausende Keramikscherben.

Pyramiden aus Lehm, Häuser aus Holz und Palmenblättern

Die beiden Siedlungen, die hier zum Vorschein kamen, hatten zur sogenannten Casarabe-Kultur gehört, benannt nach dem heutigen gleichnamigen Dorf. "Diese Kultur besaß eine lange Geschichte, sie überdauerte mindestens 800 Jahre", sagt Jaimes Betancourt. Um das Jahr 1400 herum endete sie – noch vor der Ankunft der Spanier. Warum sie verschwand, ist bislang ungeklärt. "Klimaveränderungen, Kriege oder Krankheiten könnten zum Kollaps geführt haben", sagt Prümers.

Wie aber haben diese Siedlungen einst ausgesehen? "In ihrem Zentrum befanden sich Pyramiden und Plattformbauten, die aus Lehm errichtet wurden", erläutert Jaimes Betancourt. "Auf den Plattformen wiederum standen Häuser aus Holz, deren Dächer mit Palmblättern bedeckt waren. Anders als etwa bei den Azteken, Mayas oder Inkas gab es keine Steinbauten, denn Steine sind in der Gegend nicht vorhanden. Zwischen den Häusern wuchsen Bäume und die Bewohner bauten Früchte an." Mit dem englischen Begriff "Garden Cities" – zu Deutsch "Gartenstädte" – beschreibt die Archäologin den Charakter der Niederlassungen.

Städte so groß wie in Europa

Um größere Räume zu erkunden, griffen die Forscher 2019 auf eine Technologie zurück, die in der Archäologie bereits zu erstaunlichen Entdeckungen geführt hat: Lidar, die Abkürzung für "Light Detection and Ranging", ist ein Verfahren, mit dem Geländeformationen aus der Luft mittels Laserscanner vermessen werden können. Von einem Hubschrauber, Kleinflugzeug oder einer Drohne aus sendet dieser 1,5 Millionen Laserimpulse pro Sekunde Richtung Boden, etliche davon durchdringen sogar das Blätterdach in bewaldeten Regionen. Am Computer lässt sich dann der Bewuchs heraus rechnen und ein digitales 3D-Modell der Erdoberfläche erstellen.

Das Lidar-Radar durchdringt die dichte Vegetation und macht künstlich geschaffene Strukturen auf dem Boden sichtbar © Heiko Prümers / DAI

Insgesamt 200 Quadratkilometer des Casarabe-Gebiets wurden auf diese Weise vermessen, die Ergebnisse waren spektakulär. Zutage traten zwei beeindruckende Metropolen mit bis zu 22 Meter hohen Erdpyramiden und mit aufgeschütteten Plattformen, die von Wällen und Gräben umgeben waren. "Die größere Siedlung erstreckte sich eineinhalb Kilometer von Nord nach Süd und rund einen Kilometer von Ost nach West und war damit so groß wie Bonn im 17. Jahrhundert", sagt Jaimes Betancourt. "Das waren gigantische Städte, die den Vergleich mit Europa nicht zu scheuen brauchten", betont Prümers.

Ein sternförmiges Netz von Dammwegen, so zeigen die Bilder, verband die beiden Metropolen mit kleineren Siedlungen in der Umgebung. Städte, Dörfer und Weiler bildeten zusammen mit Straßen, Kanälen und Wasserreservoirs ein Geflecht, das sich über ein weites Gebiet erstreckte. Dabei lag keine Siedlung mehr als fünf Kilometer von der nächsten entfernt. Zu Fuß brauchte man maximal eine Stunde von einem Ort zum nächsten, was auf enge Kontakte zwischen den Bewohnern schließen lässt. Deutlich machen die Aufnahmen auch, wie wichtig der Umgang mit der Ressource Wasser war. Denn regelmäßig wechselten sich in der Region Überschwemmungen mit Trockenzeiten ab, weil der Regen nicht im Boden versickerte. Nur mithilfe eines ausgeklügelten Wassermanagements war es möglich, weiträumig Ackerbau zu betreiben, um eine solch große Bevölkerung ernähren zu können.

Mit Hilfe des Radars entdeckten die Forscher zwei versunkene Metropolen im Casarabe-Gebiet. Eine davon ist Cotoca, mit den Überresten von Gebäuden, von Straßen und Kanälen © Heiko Prümers / DAI

Blühende Kulturen statt dichtem Dschungel

Im Vergleich zur gesamten Amazonas-Region, die in etwa die Größe von Europa hat, ist das Casarabe-Gebiet nur ein winziger Fleck. Wie viele Menschen überhaupt diesen riesigen Raum in vorspanischer Zeit besiedelten, lässt sich bislang nur vermuten. Neueste Berechnungen gehen von bis zu zwanzig Millionen Bewohnern aus, die hier um das Jahr 1500 herum sesshaft waren, Maniok und Mais anbauten, Palmen und Paranussbäume pflanzten sowie Enten und Schildkröten züchteten. In jedem Fall haben sie den tropischen Regenwald nachhaltig verändert. "Was lange Zeit als urwüchsiger Dschungel galt, ist vielerorts stark von Menschen geformt worden", sagt Roberts. Das lasse sich auch daran erkennen, dass heute noch über 200 Baumarten weitaus häufiger vorkämen als andere. Etliche dieser als "hyper-dominant" bezeichneten Arten hätten einen ökonomischen Nutzen und von einigen wisse man, dass sie kultiviert worden seien.

Einige Arten von Nutzbäumen sind auch heute noch häufiger im Urwald anzutreffen als andere. Frühere Bewohner des Amazonas hatte sie gezielt in Gartenstädten gezüchtet © Heiko Prümers / DAI

Viele Jahrhunderte blühten offenbar zahlreiche Kulturen im Amazonas-Gebiet, trieben Handel miteinander, einige endeten im Lauf der Zeit, neue entstanden. Ähnlich wie weiter westlich in der Anden-Region, zu der die Dschungel-Bewohner vermutlich ebenfalls Kontakte pflegten. Doch spätestens eineinhalb Jahrhunderte nach Ankunft der Spanier und Portugiesen waren sämtliche agrarischen und städtischen Zivilisationen im Amazonas-Raum ausgelöscht. "Damals gab es einen enormen Bevölkerungseinbruch, wahrscheinlich sind etwa 90 Prozent der Bevölkerung verschwunden", sagt Prümers. "Das sieht man an der Menge der Holzkohle, die für die Schwarzerde in den Boden eingebracht wurde und deren Eintrag ab 1500 deutlich abgenommen hat. Was bedeutet, dass die Menschen dafür gefehlt haben."

Der Tod kam über das Meer

Wie aber konnte es zu einer solchen Katastrophe kommen? Wissenschaftler stellten fest, dass aus Europa eingeschleppte Krankheiten die Ursache für das Massensterben gewesen sein mussten. Auch Millionen Azteken und Inkas fielen den Pocken und Typhus, daneben Grippe, Masern und Cholera zum Opfer. Gegen deren Erreger besaßen sie keine Abwehrkräfte, da es diese Krankheiten auf dem amerikanischen Kontinent zuvor nicht gegeben hatte. Ähnlich muss es den Bewohnern in der Amazonas-Region ergangen sein, was wiederum ein Indiz dafür ist, wie vernetzt die dortigen Kulturen waren. Die wenigen Überlebenden jedenfalls konnten die komplexe Infrastruktur – die Städte und Straßen, die Kanäle und Felder – nicht mehr instand halten. Sie bestritten ihr Dasein fortan als kleine Gruppen von Jägern und Sammlern, so wie europäische Forscher und Reisende sie später auch kennenlernten.

Noch steht die Erforschung der untergegangenen Amazonas-Kulturen weitgehend am Anfang. Klar ist jedoch jetzt schon, dass die Geschichte der Region völlig neu geschrieben werden muss. Doch es geht dabei nicht nur darum, eine vergessene Vergangenheit zu rekonstruieren. "Wir können von den früheren Gesellschaften auch lernen, wie eine ökologische Nutzung des Regenwaldes funktionieren kann", sagt Roberts. "Und auf diese Weise Wege finden, die Vielfalt der Arten trotz des Drucks der heutigen globalen Märkte zu erhalten und das Klima zu schützen. Das ist für unsere eigene Zukunft ganz wichtig."