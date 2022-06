Ein Salamander in einem Windkanal ist ein eher ungewöhnlicher Anblick – Biologen gibt dieses Experiment Aufschluss über eine Frage, die lange ungeklärt war: Wie bewegen sich diese Amphibien, die in den Kronen der höchsten Bäume der Welt leben, fort?Aneides vagrans – auch der wandernde Salamander genannt – lebt in den Küstenwäldern Kaliforniens. Das ist auch die Heimat gigantischer Bäume, der Redwood Trees. In ihnen leben die Amphibien in bis zu 100 Metern Höhe. Wie die Tiere in den Baumkronen fortbewegen, zeigt die Studie im Fachmagazin „Current Biology“Biologen von der University of South Florida setzten die Tiere in einen Windkanal und beobachteten, wie sie sich in der Luft manövrierten. Dabei benutzen die Salamander ihren Schwanz und ihre Gliedmaßen, um – ähnlich wie ein Paraglider – die Geschwindigkeit desFalls zu kontrollieren und die Richtung zu steuern.Die Forscher gehen davon aus, dass sicher hinter der Falltechnik ein langer evolutionärer Prozess verbirgt – der in zukünftigen Studien weiter erforscht werden soll. Dass sich die Tiere so von großen Höhen in die Tiefe stürzen können, hilft ihnen dabei, vor Fressfeinden zu fliehen.Wandersalamander haben keine Lungen und atmen durch die Haut. Deshalb sind sie darauf angewiesen in einem immer feuchten Umfeld zu leben. Abholzungen bedrohen den Lebensraum des kleinen fliegenden Tiers.Quelle: Current Biology