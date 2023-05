von Alexandra Kraft Der Fitness-Wettbewerb Hyrox ist unglaublich populär derzeit. Angela Lanz hat sich sogar für die Weltmeisterschaften qualifiziert. Ein gemeinsames Interview mit ihrer Freundin und Trainingspartnerin Estefania Heidemanns über Sport, Ermüdungsbrüche und Körpergefühl.

Wie sind Sie zum Hyrox gekommen?

Angela Lanz: Ich habe von klein auf sehr viel Sport gemacht und laufe seit vielen Jahren mehrfach die Woche. Als ich nach meiner zweiten Schwangerschaft wieder langsam zum Sport zurückgefunden habe, bin ich damals durch Zufall in ein Hyrox-Training gerutscht und kam so das erste Mal mit diesem Sport in Berührung. Mir hat die Intensität von Anfang an gefallen und ich mochte das Training gerne, so dass ich dann dachte, jetzt kannst du auch mal mitmachen. Vorher hatte ich keine Erfahrungen in diese Richtung, habe nie Crossfit gemacht, nie einen Schlitten geschoben oder ein SkiErg benutzt.