Archäologie Antike: Forscher entdecken Kaiser Neros verschollenes Theater in Rom

von Phil Göbel Archäologen haben mitten in Italiens Hauptstadt ein fast 2000 Jahre altes Theater aus dem antiken Rom entdeckt. Offenbar handelt es sich um das Theater des berüchtigten Kaisers Nero, das lange als verschollen galt.

Forscher in Rom haben die Ruinen eines antiken Theaters aus der Zeit des berüchtigten Kaisers Nero entdeckt. Die Wissenschaftler stießen bei Bauarbeiten für den Garten eines künftigen Hotels auf die Überreste der sagenumwobenen Spielstätte. Das Theater war immer wieder in antiken Schriften erwähnt worden, bislang war es aber umstritten, ob es je gebaut worden war – es galt als verschollen.

Die Diskussionen um die Existenz des Theaters haben nun wohl ein Ende. Schon seit 2020 gruben die Forscher rund um den ummauerten Garten des Palazzo della Rovere, eines mit Fresken verzierten Renaissancegebäudes, das renoviert werden sollte. Der Palazzo erstreckt sich über eine ganze Häuserreihe entlang der breiten Straße Via della Conciliazione, die zum Petersplatz führt. Das Anwesen beherbergt einen alten vatikanischen Ritterorden, der die Räumlichkeiten an ein Hotel vermietet, um Geld für "Christen im Heiligen Land" zu sammeln.

Der Generalgouverneur des "Ordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem", Leonardo Visconti di Modrone, gab auf einer Pressekonferenz die Entdeckung bekannt. Das geplante Hotel soll Nachrichtenberichten zufolge rechtzeitig zum Vatikan-Jubiläum 2025 eröffnet werden, wenn schätzungsweise 30 Millionen Besucher und Pilger Rom besuchen werden.

Fund gibt Einblick in das antike Rom zwischen dem Kaiserreich und dem 15. Jahrhundert

Die Beamten bezeichneten die Funde als "außergewöhnlich", da sie einen seltenen Einblick in eine Periode der römischen Geschichte vom Kaiserreich bis zum 15. Jahrhundert geben. Zu den Entdeckungen gehören farbige Glasbecher aus dem 10. Jahrhundert und Keramikstücke, die ungewöhnlich sind, weil so wenig über diese Zeit in Rom bekannt ist.

Marzia Di Mento, die leitende Archäologin der Ausgrabungsstätte, sagte, dass bisher nur sieben Glaskelche aus dieser Epoche gefunden worden seien und dass die Ausgrabungen an dieser Stätte sieben weitere zutage gefördert hätten.

Die Forscher fanden zudem Marmorsäulen und mit Blattgold verzierten Putz, woraus sie schlossen, dass sich das in Texten von Plinius dem Älteren, einem antiken römischen Schriftsteller und Philosophen, erwähnte Nero-Theater tatsächlich an diesem Ort in der Nähe des Flusses Tiber befand.

Die Beamten erklärten, die beweglichen Antiquitäten würden in ein Museum gebracht, während die Ruinen des Theaters selbst nach Abschluss aller Untersuchungen wieder abgedeckt würden.

Nero gilt bis heute als einer berüchtigtsten Herrscher des Römischen Reiches

Das Theater ist nach Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus benannt, der von 54 n. Chr. bis zu seinem Tod im Jahr 68 n. Chr. als römischer Kaiser amtierte. Nero gilt bis heute als einer der berüchtigtsten römischen Herrscher der Antike. Er soll verschwenderisch gelebt, eine Gewaltherrschaft geführt und seine eigene Mutter und zwei Ehefrauen getötet haben.

Die bekannteste Sage, die sich um Nero rankt, ist aber die des großen Brandes von Rom. Das Feuer soll in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 64 n. Chr. ausgebrochen sein. Nero selbst, so die Legende, habe den Brand gelegt, um einen neuen Palast bauen zu können. Während starke Winde das Feuer durch die eng bebauten Straßen von Rom trieb, und ein großer Teil der Stadt verbrannte, soll Nero auf dem Balkon seines Palastes mit Blick über das Flammenmeer gestanden und den Untergang Trojas besungen haben. Unter Forschern ist diese Sage allerdings bis heute umstritten. Ebenso, ob Nero tatsächlich selbst der Brandstifter war.

Quellen: AP, Freie Universität Berlin