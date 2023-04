von Helmut Broeg In ihrer neuen Kolumne "Die Apothekerin" gibt Pharmazeutin Diana Helfrich ab sofort regelmäßig Tipps rund um Arzneimittel. Im Interview spricht sie über Trend-Medikamente auf Social Media, überteuerte Mittel und die größten Irrtümer beim Medikamentenkauf.

Frau Helfrich, Sie waren lange Zeit "Die Apothekerin" in der Zeitschrift "Brigitte woman". Nun startet ihr neue Kolumne auf stern PLUS. Warum sind Sie Apothekerin geworden?

Zum einen war ich in vielen Schulfächern gleichmäßig begabt und schreckte auch vor Naturwissenschaften nicht zurück. Zum anderem war es eine strategische Überlegung: Wenn ich erst mal Apothekerin bin, habe ich immer einen Beruf, auf den ich zurückfallen kann. Meine Mutter war Apothekerin und sicherlich ein Vorbild für mich, auch wenn sie nicht so viele Wochenstunden gearbeitet hat.