Archäologen haben in einem antiken Thermalbad in der Toskana hervorragend erhaltene Statuen entdeckt. Dabei handelt es sich um mehr als zwei Dutzend Bronzestatuen aus der römischen Antike. Experten sprechen von einem "außergewöhnlichen" Fund. Die Kunstwerke entdeckten die Forscher kürzlich in San Casciano dei Bagni, einer auf einem Hügel gelegenen Stadt etwa 160 Kilometer nördlich von Rom. Dort hatten die Archäologen in den letzten drei Jahren bereits antike Ruinen erforscht. Laut der Wissenschaftler sollen sie zwischen dem zweiten Jahrhundert vor Christus und dem ersten nachchrist­lichen Jahrhundert entstanden sein. Archäologen der Universität Siena entdeckten die Kunstschätze in Überresten von etruskischen und römischen Bädern, die zu einem Heiligtum gehörten. Nach der Restaurierung sollen die Statuen nach San Casciano dei Bagni zurückgebracht werden, um in einem neuen Museum ausgestellt zu werden.