Vor rund 50 Jahren ist der bislang letzte Mensch auf dem Mond gewesen – nun treibt die US-Raumfahrtbehörde Nasa ihre nächsten Missionen zum Erdtrabanten voran. Der erste Schritt ist gemacht: Ein noch unbemannter Testflug der Artemis-Mission ist gestartet. Eine Orion-Kapsel ist mit Hilfe der Schwerlastrakete Space Launch System vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abgehoben, um den Mond zu umkreisen und rund 40 Tage später wieder im Pazifik zu landen.

Mit der Artemis-Mission sollten eigentlich bis 2024 wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, erstmals auch eine Frau. Dies ist nun frühestens für 2025 geplant. Vier Astronauten sollen mit dem Raumfahrzeug Orion in die Mondumlaufbahn gebracht werden, wo zwei von ihnen dann auf ein Landegefährt umsteigen. Am Mond soll zudem eine Art Raumstation geschaffen werden, auch als Basis für einen bemannten Flug zum Mars – letzteres allerdings erst in fernerer Zukunft.

1972 war zuletzt ein Mensch auf dem Mond

Als bislang letzter Mensch war im Dezember 1972 der 2017 gestorbene US-Astronaut Eugene Cernan mit der Apollo 17-Mission auf dem Mond gewesen. Als erster Mensch hatte der US-Astronaut Neil Armstrong am 21. Juli 1969 den Mond betreten. Armstrong, im August 2012 verstorben, ist damit auch der erste Mensch, der einen anderen Himmelskörper als die Erde betreten hat.

Der stern zeigt anhand einer Fotostrecke wichtige Stationen des neuen Mond-Programms Artemis.