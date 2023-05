Mit der Lizenz zum Graben: Unterwegs mit Schatzjägern in Schleswig-Holstein

von Helmut Broeg Metalldetektor kaufen und auf zur Schatzsuche? So einfach ist es leider nicht. In Schleswig-Holstein lernen angehende Hobbyarchäologen, wie sie mit Sonde und Spaten umgehen – und wann sie lieber schnell das Weite suchen.

Möht! Mööht! Möööht! Piep! Piiiep! Eine Kakophonie von Geräuschen wie aus einem Computerspiel tönt durch die morgendliche Landschaft. Rund 40 Männer und eine Handvoll Frauen in Outdoorbekleidung schwenken mit ihren Metallsonden über die noch morgentaufeuchte Wiese am Ufer der Schlei bei Schleswig. Nicht alle haben Kopfhörer ans Gerät angeschlossen, sodass die Detektoren ihre charakteristischen Geräusche in die Natur posaunen.