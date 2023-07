Am Strand in Australien angespült: Mysteriöses Objekt gibt Rätsel auf

Raketen- oder Flugzeugteil? Am Strand in Australien angespült: Mysteriöses Objekt gibt Rätsel auf

Nördlich von Perth hat der Indische Ozean ein mysteriöses Objekt angespült. Nach ersten Bildern, die im Internet kursierten, waren Spekulationen aufgekommen, dass es sich um ein Teil des seit 2014 vermissten Fluges MH370 handeln könnte.

In Australien rätseln Experten über die Herkunft eines mysteriösen Objekts, das an einen Strand nördlich von Perth gespült worden ist. Es handele sich um eine Art zylinderförmigen Kanister aus leichtem Kohlefasermaterial, der knapp drei Meter hoch und 2,5 Meter breit sei, berichtete der Sender ABC am Dienstag. Eine eingehende Kontrolle von Experten habe ergeben, dass das Objekt sicher sei und keine Gefahr für Menschen darstelle, teilte die Polizei mit. Anwohner wurden jedoch aufgefordert, sich von dem geheimnisvollen, goldfarben schimmernden Teil fernzuhalten.

Derweil versuchte auch die australische Weltraumagentur bei der Identifizierung zu helfen. "Das Objekt könnte von einer fremden Trägerrakete stammen", schrieb die Agentur auf Twitter. "Wir stehen in Kontakt mit internationalen Partnern, die möglicherweise weitere Informationen bereitstellen können." Beamte des Bundesstaates Western Australia wurden abbestellt, den Zylinder zu bewachen, "um die Sicherung potenzieller Beweise sicherzustellen und die weitere Prüfung durch Sachverständige zu erleichtern."