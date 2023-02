Kapitän von Bord! Wie sich Schiffe künftig per Fernsteuerung lenken lassen

von Helmut Broeg Auf Kanälen, an Küsten und auf hoher See: Bereits jetzt lassen sich Schiffe komplett fernsteuern. Welche Vorteile die Technologie für die Mannschaft hat und welche Herausforderung es noch gibt.

Er ist 25 Meter lang, acht Meter breit und seine drei Meter hohen Rümpfe sind vollgepackt mit Mess- und Steuertechnik: Der frisch getaufte Forschungskatamaran "MS Wavelab" soll in den kommenden Jahren in der Kieler Bucht lernen, autonom auf dem Wasser zu agieren. Dazu muss das zukünftige Fährschiff zunächst eine Art Selbstverständnis von sich entwickeln, sprich sich in seiner Umgebung orientieren und die Wasserkante erkennen.