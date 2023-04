von Alexandra Kraft Yael Adler ist Hautärztin und Bestsellerautorin. Sie weiß so gut wie kaum jemand sonst, wie stark Ernährung und eine gesunde Haut zusammenhängen. Hier ihre wichtigsten Tipps und Ratschläge.

Wie eng sind unsere Haut und unsere Ernährung miteinander verbunden?

Sehr stark, alles, was wir essen, wird im Körper verarbeitet, wirkt dann dort auch entsprechend. Und hat am Ende so Einfluss auf die Gesundheit der Haut.

Welche Nährstoffe braucht die Haut?

Unser Körper sowie die Haut brauchen Makronährstoffe. Kohlenhydrate zum Beispiel liefern Brennstoff für alle Zellen – also Glukose. Unser Körper setzt aber auch das Baugerüst, also das Binde- und Stützgewebe in allen Hautschichten ebenfalls aus Kohlenhydraten und Eiweißen zusammen. Aus dem Nahrungs-Eiweiß werden neue Proteine kreiert, Abwehrstoffe, Hormone, Blutgruppensubstanzen, Gerinnungsstoffe.