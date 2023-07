Eine sensationelle Entdeckung haben italienische Behörden im Meer vor der Küste der Hafenstadt Civitavecchia unweit von Rom gemacht: Dort liegt ein mehr als 2000 Jahre altes Frachtschiff in 160 Metern Tiefe. Sogar seine Ladung ist größtenteils noch unversehrt.

In Italien ist ein mehr als 2000 Jahre altes Schiffswrack eines antiken Frachters gefunden worden. Wie die auf den Schutz des kulturellen Erbes spezialisierte Carabinieri-Einheit am Freitag mitteilte, liegt das Schiff vor dem Hafen von Civitavecchia, etwa 80 Kilometer nordwestlich der italienischen Hauptstadt Rom in einer Tiefe von etwa 160 Metern.

Das Schiff, dessen Länge auf mehr als 20 Meter geschätzt wird und das aus dem 1. oder 2. Jahrhundert v. Chr. stammt, hatte Hunderte von Amphoren – eine Art antiker, römischer Krüge – an Bord, die größtenteils unversehrt gefunden wurden.

Schiffswrack laut Behörden von "erheblicher historischer" Bedeutung

"Der außergewöhnliche Fund ist ein wichtiges Beispiel für das Wrack eines römischen Schiffes, das den Gefahren des Meeres ausgesetzt war, um die Küste zu erreichen, und zeugt von den alten Seehandelswegen", so die Carabinieri.

Das Schiff ist ein sogenanntes Oneraria-Schiff. Die alten Römer nutzten diese als Handelsschiffe, um etwa Olivenöl, Wein, Weizen, Obst oder Vieh zu transportierten. Die Carabinieri stießen mit Hilfe eines ferngesteuerten Roboters auf den Fund.

Der Behörde zufolge handelt es sich um eine außergewöhnliche Entdeckung von erheblicher archäologischer, künstlerischer und historischer Bedeutung. "Es ist ein wichtiges Beispiel für den Untergang eines römischen Schiffes, das bei dem Versuch, die Küste zu erreichen, den Tücken des Meeres ausgesetzt war", hieß es weiter.

Sehen Sie im Video: Mehr als 700.000 Fotos vom Wrack der Titanic wurden zu einer atemberaubenden 3D-Rekonstruktion zusammengesetzt. Forscherinnen und Forscher hoffen auf neue Erkenntnisse zum Hergang des weltberühmten Schiffs-Unglücks.

Quellen: DPA, Reuters