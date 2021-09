Die Aufnahmen bedrücken und stimmen nachdenklich: Ein Beutelwolf sitzt lethargisch in einem Käfig und bewegt sich dann hin und her. Das australische Filmarchiv NFSA hat erstmals kolorierte Aufnahmen des ausgestorbenen Tiers veröffentlicht. Der französische Video-Editor Samuel François-Steininger hat den Film mit seinem Team in Paris nachbearbeitet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.Das originale Schwarz-Weiß-Video entstand 1933 im mittlerweile geschlossenen Beaumaris Zoo in Hobart, Australien, und zeigt das letzte bekannte Tier dieser Art.Benjamin, so hieß der Beutelwolf in dem Video. Was in dem Video wie ein Gähnen aussieht, ist tatsächlich eine Drohgebärde des verängstigten Tiers. Benjamin starb 1936 in Gefangenschaft. Seitdem wurden keine anderen Tiere dieser Art in Tasmanien dokumentiert. Seit 1986 gelten Beutelwölfe, auch TasmanischeTiger genannt, offiziell als ausgestorben.Vor mehr als 2000 Jahren begann der Rückgang der Beutelwölfe, als erstmals Dingos in Australien eingeführt wurden. Als die Europäer anfingen, den Kontinent zu besiedeln, gab es nur noch etwa 5000 Tiere auf – alle lebten auf Tasmanien. Die Siedler dort sahen die Tiere als Konkurrenten und machten sie für den Verlust ihrer Farmtiere verantwortlich.Der Beutelwolf wurde Jahrzehnte lang gejagt und auf tote Tiere ein Kopfgeld ausgesetzt. Nach Angaben des National Museum Australia wurden zwischen 1830 und 1920 etwa 3500 Beutelwölfe getötet.Zwar werden heute immer wieder Sichtungen der Tiere gemeldet. Bisher konnte aber keine davon bestätigt werden. Denn in den von den Behörden nachvollzogenen Fällen handelte es sich um Hunde, Possums oder andere kleine Raubtiere.Quelle: National Film and Sound Archive Australia