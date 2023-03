Wenn ein Baby kommt, kriselt es oft in der Beziehung. Warum ist das so? Und was können frische Eltern tun?

von Susanne Donner Studien zeigen: In vielen Beziehungen kriselt es nach der Geburt eines Kindes. Viele Väter flüchten sich außerdem in die Arbeit, die Rollenaufteilung wird traditioneller. Expertinnen geben Tipps, wie Paare auch nach der Geburt eine gesunde und gleichberechtigte Beziehung führen können.

Wenn Paare Eltern werden, ist die Freude fast immer groß. Viele überrascht jedoch der ganz andere und anstrengende Alltag mit Kind. So hätten sie sich das nicht vorgestellt, sagen neue Eltern einander oft. Völlig erschöpft könnten sie und ihr Mann abends allenfalls noch das Organisatorische besprechen, klagt eine Mutter von zwei Kindern aus dem Bezirk Berlin-Mitte.

Meist vertrauen sich neue Eltern nur engen Freundinnen und Freunden mit Kindern in solch schonungsloser Ehrlichkeit an. Denn, was sie sagen, passt nicht zum romantischen Bild der freudestrahlenden Eltern mit lächelndem Baby. Viele Paare befällt deshalb die Frage: "Geht es eigentlich nur uns so?"