13. April 1970: "Houston, we’ve had a problem."

Es ist eines der bekanntesten Zitate aus der Raumfahrt und eines, das zum geflügelten Wort wurde: "Houston, we’ve had a problem." – "Houston, wir haben gerade ein Problem gehabt.“

Am 11. April 1970 startete die Apollo-13-Mission der Nasa in den USA. An Bord waren die Raumfahrer Jim Lovell, Jack Swigert und Fred Haise. Das Ziel war die dritte bemannte Mondlandung. Das Foto zeigt eine Unterhaltung zwischen dem Astronauten Haise und dem Mission Operations Control Room in Houston, Texas am 13. April 1970. Kurz nach dieser Funkverbindung explodierte einer der Sauerstofftanks des Raumschiffs "Odyssey". Swigert funkte dann: "Okay Houston, we’ve had a problem here." Als in Houston um Wiederholung gebeten wurde, antwortete Lovell: "Houston, we’ve had a problem."

Die Mondlandung konnte nicht mehr durchgeführt werden und die Mannschaft musste zur Erde zurückkehren – ein riskantes Unterfangen. Die Mondlandefähre "Aquarius" fungierte dabei als eine Art Rettungsboot für die Raumfahrer. Am 17. April landeten Lovell, Swigert und Haise schließlich mit einer Landekapsel wieder auf der Erde.

Die Mission und das Zitat wurden bekannt durch den Spielfilm "Apollo 13" mit Tom Hanks aus dem Jahr 1995. Hier wurden die berühmten Worte aber zu "Houston, we have a problem" – "Houston, wir haben ein Problem."

