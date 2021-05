Personal des Flughafens Le Bourget in Paris rollen die "Spirit Of St. Louis" des amerikanischen Piloten Charles Lindbergh auf den Flugplatz, nachdem sie am 21. Mai 1927 von begeisterten Lindbergh-Anhängern in beschädigt worden war. Mehrere Polizisten sind nötig, um die Zuschauer unter Kontrolle zu halten.Lindbergh flog als erster Mensch der Welt alleine in einem Nonstop-Flug über den Atlantik. Am 20. Mai 1927 startet er in New York in den USA. Nach 33 Stunden erreicht er Paris, wo er von Menschenmassen gefeiert wird. Lindbergh wird über Nacht zum Helden – auf beiden Seiten des Atlantiks. Lindberghs Flug mit der "Spirit Of St. Louis" ist allerdings – entgegen der häufigen Annahme – nicht der erste Überflug über den Großen Teich: Schon 1919 wagen John Alcock und Arthur Whitten Brown die Überquerung von Kanada nach Irland. Sie brauchen dafür mehr als 16 Stunden.